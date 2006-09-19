Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Івана ДОМБРОВСЬКОГО із обранням на посаду шолови Конституційного Суду України.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Глава держави висловив сподівання, що новосформований склад Конституційного Суду України, який очолив І.ДОМБРОВСЬКИЙ, забезпечуватиме гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на усій території України, слугуватиме благородній меті захисту прав і свобод людини і громадянина.

«Зичу здоров`я, творчої наснаги, нових звершень в ім`я зміцнення і процвітання рідної України. Нехай мир і злагода у нашому суспільстві надають Вам сил та енергії для плідної роботи на ниві служіння нашому народові і Українській державі», – сказав Президент.