Посол Німеччини висловив сумнів щодо доцільності розширення Мінського формату

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 14 грудня, під час прес-конференції в Харкові сказав Надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

«Ми би не стали перепоною на шляху реформування Мінського формату переговорів, якби ми були переконані, що це допомогло би підвищити шанси на єдину думку, однак поки що ми не переконані в тому, що шанси зростуть, якщо буде розширений формат і будуть ще інші учасники переговорів. З нашого досвіду, чим менше коло перемовників, тим більше шансів на ефективність переговорів», - сказав Райхель.

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«Я не хочу стверджувати, що переговори, які проводяться і проводилися, були дуже результативними, але я не переконаний в тому, що буде більш ефективним, якщо більше держав будуть представлені в ході переговорів. Якщо ця точка зміниться, то ми про це скажемо», - підсумував посол.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську Тристороння контактна група та її чотири підгрупи намагаються врегулювати ситуацію на сході України мирним шляхом. Засідання контактної групи проходять за участі спеціального представника від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Мартіна Сайдіка, представника України Леоніда Кучми та представника Російської Федерації Бориса Гризлова. Мінський формат покликаний впроваджувати у життя домовленості, які приймаються в рамках «нормандської четвірки».

У листопаді У Кремлі заявили, що країни-учасниці «нормандської четвірки» (Україна, ФРН, Франція і РФ) не вважають за доцільне розширити цей формат за рахунок США при новій адміністрації.

27 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що не проти залучення США до «нормандського формату».