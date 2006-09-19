Юлія Тимошенко - найкращий мер для Києва

Екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вважає лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО найкращою кандидатурою для керівництва столицею.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції за запитання журналістів, хто, на його думку, у разі перевиборів Київського міського голови є найбільш оптимальною кандидатурою на цю посаду, О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав: “Треба, щоб ми з вами були об’єктивні... Треба, щоб політологи, журналісти зробили реальне опитування в Києві. Найбільшим авторитетом в Києві з видних людей сьогодні є Юлія ТИМОШЕНКО. Це моя думка. І не тільки моя”.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО повідомив, що півтора року тому мав розмову з Ю.ТИМОШЕНКО і пропонував їй балотуватися на посаду Київського міського голови.

“Яка думка її сьогодні, я не знаю. Одні говорять, що думає. ТИМОШЕНКО заявляє пресі, що ніколи про це не думала і думати не збирається”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО. “Виборці вирішать”, - зазначив колишній міський голова.

За його словами, він нікому особисто не збирається радити брати участь у перевиборах. А до цього О.ОМЕЛЬЧЕНКО додав: “Тому що й сам не збираюся брати участь ніколи більше в подібній ситуації, яка у Києві. Думаю, що кияни без порад обійдуться”.

На прохання журналістів назвати помилки нинішнього столичного голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, які, на думку О.ОМЕЛЬЧЕНКА як мера з десятирічним стажем, уже не можна виправити, екс-мер сказав: “Я думаю, що помилка одна. Що він випадково став Київським міським головою. Помилка і для нього, і для киян. А все інше - то другий інтеграл”.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО зазначив, що варіант участі Ю.ТИМОШЕНКО у можливих дострокових виборах Київського міського голови розглядається. Коментуючи інформацію про можливу участь Ю.ТИМОШЕНКО в таких дострокових виборах, якщо чинний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вирішить залишитися народним депутатом, А.ШЕВЧЕНКО сказав: «Такий варіант розглядається, обговорюється».

14 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не претендує на посаду Київського міського голови, оскільки для неї достатньо роботи і в парламенті.