Концепція щодо антикорупційних судів вже готова, законопроект підготують за кілька місяців - Мін'юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Депутати спільно з міністерством і громадським сектором уже розробили концепцію антикорупційних судів, а сам текст законопроекту – це питання кількох місяців", – заявив він.

Читайте такожГлава НАБУ: корупції, підслідної ГПУ, набагато більше

Як повідомляв УНІАН, створення Вищого антикорупційного суду в рамках проведення судової реформи передбачено законом про судоустрій та статус суддів, ухваленим Верховною Радою 2 червня 2016 року.

Відповідно до закону, у системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ: Вищий антикорупційний суд та Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Їх рішення можуть бути оскаржені у Верховному суді.

До складу Верховного суду входять судді у кількості не більш як 200 осіб. У його складі діють Велика Палата Верховного суду, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд та Касаційний цивільний суд.