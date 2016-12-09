Ситник: Антикорупційний суд в Україні має бути створений до кінця 2017 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час громадського форуму з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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"Саме час зробити третій рішучий крок, який, мені здається, буде точкою неповернення в наших реформах (у боротьбі з корупцією - УНІАН), це дійсно реформа судової гілки влади і створення Антикорупційного суду", - сказав він.

Директор НАБУ наголосив, що Антикорупційний суд має бути створений до кінця наступного року.

"Я глибоко переконаний, що... це (реформа судової гілки влади) те, що ми маємо зробити до кінця 2017 року - Антикорупційний суд, а також передати ті справи, які ми сьогодні розслідуємо", - зазначив Ситник.

Після цього, за його словами, стане можливим, в тому числі, передача до бюджету арештованих коштів.