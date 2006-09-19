Текст широкої коаліції узгоджений на третину

Робоча група зі створення широкої коаліції на сьогоднішньому засіданні угодила третину тексту коаліційної угоди, завтра робота продовжиться.

Як передає кореспондент УНІАН, член робочої групи від “Нашої України” Анатолій КІНАХ повідомив в інтерв’ю журналістам, що сьогодні було відновлення засідання робочої групи, на якому вдалося узгодити третину проекту угоди про коаліцію національної єдності. За його словами, роботу над текстом буде продовжено завтра.

Відповідаючи на запитання, чи вдалося погодити ті розбіжності, які не змогли свого часу узгодити експерти, А.КІНАХ зазначив, що “розбіжності будуть сформовані після того, як ми пройдемо весь текст угоди про коаліцію”. Він назвав сьогоднішню роботу робочої групи доброзичливою і конструктивною.

Представник Партії регіонів Олена ЛУКАШ повідомила журналістам, що сьогодні опрацьовувався текст, напрацьований експертною групою, з протоколом розбіжностей. “Поступово ми рухаємося, вже опрацювали третину тексту, завтра буде продовжено засідання”, - сказала вона.

Водночас О.ЛУКАШ відмовилась говорити, які саме розбіжності яким чином вдалося погодити до завершення роботи по всьому тексту. Вона також відзначила, що сьогодні робота була дуже конструктивною.