Агент ФБР: українські політики не хочуть розповідати, як працювали схеми Януковича
Найбільшою проблемою у справі Януковича є брак свідків та небажання українських політиків розповідати, як працювали схеми режиму.
Про це заявила спеціальний агент Федерального бюро розслідування США Карен Грінвей, яка протягом 18 місяців розслідує справу стосовно повернення грошей, виведених з України, пише «Радіо Свобода».
За цей час її команда зібрала і передала до ГПУ низку доказів. Вона каже, що тривалий час агенти не могли налагодити комунікацію із українськими правоохоронцями, втім, зараз спільну мову знайшли.
За її словами, найбільша проблема у справі – брак свідків: українські політики не хочуть розповідати, як працювали схеми Януковича.
«Ми працюємо, ми розраховуємо і на вашу співпрацю, нам потрібні документи, нам потрібні свідки. Наголошу, що найбільша проблема в справі Януковича – це свідки, ніхто не готовий дати показання. І сказати, що так, я був присутній, коли формувалася ця схема», – зазначила агент.
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Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції України Павло Петренко зазначив, що до державного бюджету України досі не повернуто 1,5 млрд доларів арештованих активів колишнього режиму екс-президента Віктора Януковича.
"Для того, щоб Україна могла розраховувати на міжнародну підтримку в питанні повернення активів, ми повинні показати, що робимо все для того, щоби стягнути кошти, які є в Україні. Є ганебним явище, коли 1,5 млрд доларів, арештованих урядом і правоохоронними органами, досі не потрапили до державного бюджету", – заявив міністр.
На його думку, з огляду на це Україні важко апелювати до міжнародних партнерів, де заблоковані активи, з проханням повернути їх, якщо Україна не здатна зробити цього на території своєї держави.