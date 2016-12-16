Агент ФБР: українські політики не хочуть розповідати, як працювали схеми Януковича

Про це заявила спеціальний агент Федерального бюро розслідування США Карен Грінвей, яка протягом 18 місяців розслідує справу стосовно повернення грошей, виведених з України, пише «Радіо Свобода».

За цей час її команда зібрала і передала до ГПУ низку доказів. Вона каже, що тривалий час агенти не могли налагодити комунікацію із українськими правоохоронцями, втім, зараз спільну мову знайшли.

За її словами, найбільша проблема у справі – брак свідків: українські політики не хочуть розповідати, як працювали схеми Януковича.

«Ми працюємо, ми розраховуємо і на вашу співпрацю, нам потрібні документи, нам потрібні свідки. Наголошу, що найбільша проблема в справі Януковича – це свідки, ніхто не готовий дати показання. І сказати, що так, я був присутній, коли формувалася ця схема», – зазначила агент.

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Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції України Павло Петренко зазначив, що до державного бюджету України досі не повернуто 1,5 млрд доларів арештованих активів колишнього режиму екс-президента Віктора Януковича.

"Для того, щоб Україна могла розраховувати на міжнародну підтримку в питанні повернення активів, ми повинні показати, що робимо все для того, щоби стягнути кошти, які є в Україні. Є ганебним явище, коли 1,5 млрд доларів, арештованих урядом і правоохоронними органами, досі не потрапили до державного бюджету", – заявив міністр.

На його думку, з огляду на це Україні важко апелювати до міжнародних партнерів, де заблоковані активи, з проханням повернути їх, якщо Україна не здатна зробити цього на території своєї держави.