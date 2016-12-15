1,5 мільярда доларів арештованих активів режиму Януковича досі не повернуто – Мінюст

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час міжнародної конференції «Повернення вкрадених активів корумпованої політичної еліти: арешт; конфіскація; управління», заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Для того, щоб Україна могла розраховувати на міжнародну підтримку в питанні повернення активів, ми повинні показати, що робимо все для того, щоби стягнути кошти, які є в Україні. Є ганебним явище, коли 1,5 млрд доларів, арештованих урядом і правоохоронними органами, досі не потрапили до державного бюджету", – заявив міністр.

На його думку, з огляду на це Україні важко апелювати до міжнародних партнерів, де заблоковані активи, з проханням повернути їх, якщо Україна не здатна зробити цього на території своєї держави.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Верховна Рада України вчергове відхилила урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів (№5142).

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Питання повернення конфіскованих коштів у бюджет обговорюється з 2014 року. У липні 2014 року Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президенту Віктора Януковича, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави якомога швидше, однак вони так і не були повернуті.

У середині вересня цього року Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію коштів і розраховував на конструктивну і результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його прийняття. Більше того, новий прем'єр - Володимир Гройсман - зазначав, що блокування Верховною Радою процесу повернення в Україну вкрадених попередньою владою активів призведе до того, що вони будуть втрачені назавжди і зникнуть.

Однак питання досі залишається не вирішеним.