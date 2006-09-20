Віктор Ющенко проведе засідання РНБО

Сьогодні о 15.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на засіданні планується обговорити стан виконання завдань, покладених на органи виконавчої влади рішенням РНБО «Про суспільну ситуацію в АР Крим», та статті проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», які стосуються забезпечення національної безпеки і оборони України.