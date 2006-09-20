Черновецький поїде в Москву

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримав офіційне запрошення від мера Москви Юрія ЛУЖКОВА відвідати столицю Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив учора ввечері журналістам.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що влада Києва налаштована застосовувати в столиці кращі управлінські рішення. «Для цього я готовий поїхати до Москви, на Аляску, до Нью-Йорка, Вашингтона, куди завгодно…», - сказав мер.

А Ю.ЛУЖКОВ у свою чергу, як підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, є дуже хорошим мером на пострадянському просторі. Крім того, за законодавством і за ідеологією Москва найближча до Києва на пострадянському просторі. «Тобто, поки що насамперед я хотів би відвідати Москву. Юрій ЛУЖКОВ благородно мені зателефонував і запросив мене відвідати Москву. Це добре», - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера Києва, спочатку в російську столицю поїдуть «перші особи Київради», які підготують поїздку мера Києва. «Поїде Олесь ДОВГИЙ (заступник міського голови - секретар Київради) і група депутатів. Вони познайомляться з депутатами Мосради, подивляться, які документи напрацьовані й можуть представляти інтерес для мене, якісь угоди, що цілком можливі між двома столицями великих слов`янських народів. Нічого особистого. Ніякої політики», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.