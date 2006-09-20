Янукович вирішив не економити на дітях і судах

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністрові, міністрові фінансів Миколі АЗАРОВУ передбачити у витратній частині проекту держбюджету наступного року повне фінансування одноразових виплат при народженні дитини

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення прем`єр дав, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

«Якщо ми економитимемо на цих питаннях, то ми економитимемо на майбутньому», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до М.АЗАРОВА.

Крім того, прем`єр закликав міністра фінансів відповідально підійти до питання фінансування судової реформи, зазначивши при цьому, що недбале ставлення до цього питання підштовхує українську судову систему до корупції. «В процесі роботи над бюджетом слід уважно підійти до тих питань, які для нас є найбільш чутливими і пріоритетними в роботі нашого уряду», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 18 вересня заступник міністра фінансів України Сергій РИБАК заявив, що уряд має намір обмежити умови виплати одноразової допомоги при народженні дитини. Він пояснив, що планується встановити умову, згідно з якою, якщо середньомісячний сукупний дохід сім`ї (чоловіка і дружини) за останні півроку до народження дитини становив більше 5 тис. грн., то одноразова допомога виплачуватися не буде. С.РИБАК також повідомив, якщо в сім`ї є три непрацездатні особи, то ця межа збільшується до 6 тис. грн., якщо чотири непрацездатні особи і більше – 7 тис. грн.

Як сказано в коментарі С.РИБАКА, розміщеному на сайті Мінфіну в понеділок, 18 вересня пізно ввечері, за статистикою, тільки близько 5% українських сімей мають сукупний дохід в 5 тис. грн., тому понад 95% українських сімей одержуватимуть одноразову допомогу при народженні дитини.