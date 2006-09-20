Регіонали відсторонилися від Нашої України

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Анатолій МАТВІЄНКО заявляє, що Партія регіонів відсторонилася від пошуку компромісів у коаліційних переговорах.

Як повідомляється на офіційному сайті “Нашої України”, А.МАТВІЄНКО, коментуючи вчорашнє засідання робочої групи щодо створення коаліції, розповів: “Вчора, приміром, на переговорах комуністи висунули принципову вимогу - повикреслювати усі принципові моменти, що є в Універсалі – питання мови, НАТО, євроінтеграції тощо. А регіонали демонстративно відсторонилися від пошуку компромісу і заявили, аби ми самі домовлялися з комуністами. Але як же домовлятися з людьми, які дивляться в інший бік”.

За його словами, після прийняттям учора Верховною Радою сумнозвісної постанови по НАТО і прийняття змін до Регламенту ВР усе вказує на те, що події розгортаються у напрямку самоізоляції антикризової коаліції. “Можливо, це свідомий крок, ініціаторами якого є комуністи, які намагаються не втратити свою золоту акцію у так званій антикризовій коаліції. Або – що ймовірніше - це роблять регіонали руками комуністів”, - вважає А.МАТВІЄНКО.

Він зазначив, що “сьогодні-завтра ще будуть тривати переговори, але набиватися у середовище, яке нас не розуміє, ми не будемо”.

Депутат також висловив жаль, що у випадку нестворення Коаліції національної єдності “втрачається платформа єдності України”.