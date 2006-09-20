Янукович ще жодного разу не був у кабінеті Ющенка

Прем’єр-міністр України Віктор Янукович дав інтерв’ю європейським медіа Бі-Бі-Сі, “Файненшл Таймс”, “Ді Вельт”, “Франс Прес”. Розмова відбувалася у робочому кабінеті прем’єра і кореспонденти звернули увагу на портрет Президента:

Питання: Портрет президента Ющенка у вашому кабінеті повісили ви, чи він залишився від попередників?

В. Янукович: На цьому місці, що ви бачите, повісив я (навпроти вхідних дверей – Бі-Бі-Сі). Він був трохи прихований в іншому місці, за квітами, не дуже видно. Тепер усі, хто заходить, бачать портрет глави держави.

Питання: А чий портрет висить у кабінеті президента?

В. Янукович: Ви знаєте, я, до речі, жодного разу ще не був у кабінеті президента. Поки що.