Янукович ще жодного разу не був у кабінеті Ющенка
12:18, 20 вересня 2006Політика
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"Деталь" з`ясувалася під час розмови з журналістами
Прем’єр-міністр України Віктор Янукович дав інтерв’ю європейським медіа Бі-Бі-Сі, “Файненшл Таймс”, “Ді Вельт”, “Франс Прес”. Розмова відбувалася у робочому кабінеті прем’єра і кореспонденти звернули увагу на портрет Президента:
Питання: Портрет президента Ющенка у вашому кабінеті повісили ви, чи він залишився від попередників?
В. Янукович: На цьому місці, що ви бачите, повісив я (навпроти вхідних дверей – Бі-Бі-Сі). Він був трохи прихований в іншому місці, за квітами, не дуже видно. Тепер усі, хто заходить, бачать портрет глави держави.
Питання: А чий портрет висить у кабінеті президента?
В. Янукович: Ви знаєте, я, до речі, жодного разу ще не був у кабінеті президента. Поки що.
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