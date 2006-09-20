”Бідний” Симоненко заглянув у кишені Балоги

Лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО переконаний, що розгляд проекту державного бюджету на 2007 рік у Верховній Раді не розколе коаліцію (розгляд заплановано на 21 вересня – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, пояснюючи свій виступ з парламентської трибуни, де він піддав критиці положення проекту закону про державний бюджет, у тому числі і щодо пропозиції про обмеження виплат за народження дитини, і зажадав вилучення цієї норми з проекту.

За словами П.СИМОНЕНКА, природньо, коли коаліція обговорює проект документа і приймає узгоджене рішення. «Ми повинні показати, як представники народу, працюючи над бюджетом, спільно визначать, які пріоритети ми залишимо», - сказав він, додавши, що необхідно погодитись з тим, що на всіх коштів не вистачить. Але П.СИМОНЕНКО переконаний, що людям необхідно відверто сказати, які програми можна буде профінансувати у наступному році у повному обсягу, щоб застабілізувати ситуацію.

На переконання лідера КПУ, це заспокоїть людей, якщо вони знатимуть, які проблеми будуть вирішуватись у першу чергу, які коаліція буде вирішувати у наступні роки. «Це буде чесна політика. Але перш ніж це сказати, треба все зробити із наведенням порядку в державі, у тій самій фінансовій сфері», - сказав він.

Для П.СИМОНЕНКА є незрозумілим використання великого обсягу коштів на фінансування Секретаріату Президента. «Треба сьогодні подумати, яку заробітну плату платять сьогодні держслужбовцям… Чи заслужено вони отримують по 20 тис. грн. заробітну плату, коли середня заробітна плата по Україні 1 тис. 600 грн. У мене є питання», - сказав П.СИМОНЕНКО, додавши, що сьогодні також необхідно визначитись щодо пільг для певних категорій, зокрема, народних депутатів, державних службовців, які працюють у Секретаріаті Президента, у Кабінеті міністрів.