На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС планується підписання близько 10 угод - Точицький

На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС очікується підписання близько десяти угод. Про це заявив голова представництва України при ЄС Микола Точицький передає «Радіо Свобода».

Зокрема, за словами Точицького буде підписана угода про реформу системи державного управління.

«На засідання звісно ми будемо говорити про перспективи. У нас близько десяти угод буде підписано, які будуть спрямовані на подальший рух у реформуванні України. Зокрема, буде підписана угода про реформу системи державного управління...підписання угод про фінансування програм прикордонного співробітництва», – розповів він.

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Крім того очікується підписання угод про залучення кредитів для фінансування вищої освіти в Україні.

«Сторони будуть обговорювати та підписувати низку документів по лінії Україна-Європейський інвестиційний банк про залучення кредитів для фінансування вищої освіти в Україні», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди можуть ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС після 15 березня.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте упевнений, що парламент схвалить компроміс щодо асоціації між Україною і ЄС, досягнутий у Брюсселі, але сумнівається, чи буде ратифіковано цю угоду до виборів у Нідерландах, які відбудуться 15 березня 2017 року. "Я впевнений у тому, що парламентська більшість може бути досягнута. Я не знаю, чи буде це зроблено до виборів", - заявив Рютте.