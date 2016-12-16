Нідерланди натякнули, що швидкої ратифікації асоціації Україна-ЄС не буде

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Reuters.

Він упевнений, що парламент схвалить компроміс щодо асоціації між Україною і ЄС, досягнутий у Брюсселі, але сумнівається, чи буде ратифіковано цю угоду до виборів у Нідерландах, які відбудуться 15 березня 2017 року.

"Я впевнений у тому, що парламентська більшість може бути досягнута. Я не знаю, чи буде це зроблено до виборів", - заявив Рютте.

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Також прем'єр Нідерландів наголосив, що досягнутий компроміс не призведе до вступу України до ЄС, він покликаний підштовхнути голландських виборців адекватно оцінити ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня уряд Нідерландів схвалив законопроект, необхідний для ратифікації парламентом асоціації Україна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Європейська Рада оприлюднила висновки щодо пропозицій прем’єр-міністра Нідерландів, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, призупинену через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Зокрема, пропозиції Нідерландів оформлені у вигляду додатку до Угоди. Європейська Рада наголосила, що рішення, викладене в додатку, є юридично обов’язковим для 28 держав-членів Європейського Союзу й може бути змінено або скасовано тільки за спільною згодою їхніх глав держав і урядів.

Йдеться про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів ратифікує угоду й Союз її укладе. Якщо ж цього не станеться, то рішення припинить своє існування.