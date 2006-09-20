Кушнарьов заручився, але ще не знає, чи буде весілля

Народний депутат з фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вважає, що до кінця наступного тижня буде поставлена остаточна крапка у переговорах щодо розширення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що на сьогодні не визначено термінів завершення переговорів з цього питання.

Але, за словами Є.КУШНАРЬОВА, на сьогодні “визріває розуміння, що потрібно сказати або так, або ні”. “Тому що безкінечними переговори не можуть бути. Тому що заручились, і колись має бути або весілля, або відмова від намірів. Не можна все життя бути зарученими”, - сказав Є.КУШНАРЬОВ. За його словами, громадянський шлюб не має ніяких формальних зобов’язань, в той час як коаліція і «Наша Україна» намагаються знайти формулу, де буде взаємна відповідальність.

Є.КУШНАРЬОВ підкреслив, що поки що офіційного рішення про те, скільки триватимуть переговори ще немає, але, судячи із заяв лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про необхідність поставити крапку у цьому питанні, оскільки невизначеність заважає працювати, довго затягуватись переговори не будуть. На думку Є.КУШНАРЬОВА, у сторін є шанс до кінця наступного тижня.

Він зауважив, що вже сьогодні сторони мають розбіжності щодо кандидатури на посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій. Є.КУШНАРЬОВ нагадав, що ця посада є квотою «Нашої України», але якщо вона відмовиться від участі в коаліції, то виникає питання, чому ця посада має залишатись за її квотою. «Це перша ластівка, яка вже вимагає визначеності у наших відносинах», - сказав депутат.

Коментуючи хід переговорів про розширення коаліції, Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що на сьогодні продовжується робота над пошуком узгоджених формулювань тексту.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що «Наша Україна» вимагає від Партії регіонів домовлятися з комуністами самостійно, оскільки «Наша Україна» не може знайти спільної мови з КПУ по ряду питань, Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що сьогодні не є секретом, що найбільше розбіжностей виникає саме між «Нашою Україною» і комуністами. Він нагадав, що комуністи, на відміну від Партії регіонів, підписали Універсал національної єдності із застереженнями по шести пунктах. «Тому, дійсно, нам з «Нашою Україною» особливо сперечатись нема чого, ми формулювання давно з ними узгодили, а ось з комуністами – вони позицію спільну поки знайти не можуть», - сказав депутат. Він уточнив, що розбіжності стосуються питання вступу України до НАТО, мовного питання, відносин з Росією та перспектив входження України до ЄЕП, питання церкви, питання приватної власності на землю та вступу до СОТ.

Коментуючи заяву лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА, який назвав переговори коаліції з «Нашою Україною» безперспективними, Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що, скоріш за все, П.СИМОНЕНКО не вірить в успішність переговорів, бо знає, що комуністи не підуть на поступки, яких вимагає «Наша Україна», а в такому випадку «Наша Україна» не піде до коаліції. «Мабуть він (П.СИМОНЕНКО - УНІАН) вважає, що це тупиковий шлях, але це його позиція, і важко її коментувати», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

На його думку, успіх переговорів залежатиме від ступеню компромісу, на який здатна «Наша Україна». «Їхні намагання за будь-що нав’язати нам формулювання, які влаштовують їх. Вони наштовхнуться на несприйняття, якщо вони гнучкіше підійдуть… Взагалі я не раз говорив, що по ряду пунктів знайти сьогодні погоджені формулювання не вдасться», - сказав Є.КУШНАРЬОВ, висловивши пропозицію підписати коаліційну угоду з декількома – двома, максимум чотирма пунктами, за якими немає згоди і чесно зізнатись суспільству, що по цим пунктам коаліція продовжить дискусію.

Водночас Є.КУШНАРЬОВ вкотре наголосив, що про виключення комуністів з коаліції не може бути й мови.