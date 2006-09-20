Тимошенко думає, що Януковичу бюджет писала Анна Ахметова

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає поданий урядом проект державного бюджету на 2007 рік загрозою національній безпеці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Верховній Раді.

За словами лідера БЮТ, її фракція досконало вивчила поданий урядом проект держбюджету. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, фракція БЮТ внесла більше 500 пропозицій до цього проекту.

Ю.ТИМОШЕНКО жорстко розкритикувала підготовлений Кабінетом міністрів проект бюджету. «Це найнепрофесійніший бюджет найнепрофесійнішого уряду. Ці цифри загрожують національній безпеці України», - сказала вона.

За її словами, урядовий проект бюджету-2007 сформований під гаслом «Тінь повертається». Аналітики БЮТ звели негатив у проекті бюджету до 21 пункту, які Ю.ТИМОШЕНКО педантично оприлюднила з власними коментарями.

Зокрема, за її словами, у 16 статтях проекту бюджету збільшується тиск на підприємців. Також зафіксовано рекордний дефіцит бюджету - 2,6% ВВП. Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, таким чином уряд переходить до державних запозичень, а це означає, що на 5 млрд. грн. збільшиться державний борг України.

За словами лідера БЮТ, Партія регіонів завдяки цьому бюджету буде надавати державні гарантії для своїх структур, що сформує прихований державний борг.

Крім того, серед негативів Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що відновиться діяльність вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. За її словами, завдяки цьому доходи зменшаться на 7 млрд. грн., а підприємці у зонах ВЕЗ виявляться у кращому конкурентному становищі.

Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила Партію регіонів у призначенні на посади керівників державних корпорацій виключно своїх представників. Таким чином, на її думку, державні фінанси будуть спрямовуватися на “відмивання коштів” через певні схеми.

Як сказала лідер БЮТ, у разі прийняття цього документу уряд без конкурсу зможе визначати монопольних постачальників газу, що, за її словами, призведе до того, що державна корпорація «Нафтогаз України» буде відсторонена від цього процесу.

Також Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що втричі зростуть мита на імпортні нафтопродукти. Вона зауважила, що ціни на бензин буде формувати не світовий ринок, а українські монополії.

За її словами, цим проектом бюджету передбачається збільшення зарплат лише на 7,9%, тоді як ціни зростуть набагато більше.

Крім того, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, «у бюджеті немає жодної гривні на зростання пенсії”. За її словами, видатки проекту держбюджету на Пенсійний фонд будуть зменшені на 5 млрд. грн.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, заплановано передачу пенсійних накопичень бюджетників приватному банкові. При цьому "підпільним" залишається і порядок вибору банку, і немає ніякої гарантії, що пенсійні накопичення у приватної структури просто не пропадуть.

Також лідер БЮТ підкреслила, що урядовим проектом бюджету не передбачено повернення заощаджень, заморожених на рахунку Ощадбанку.

Водночас, за її словами, на обслуговування своєї діяльності уряд збільшує видатки на 46%. Зокрема на утримання самого Кабміну у 8 разів, міністерства фінансів - у 8 разів, міністерства економіки та міністерства будівництва і архітектури - в 4 рази.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що уряд «абсолютно не володіє ситуацією в країні», оскільки в проекті бюджету міститься безліч арифметичних помилок. «Цей бюджет, мабуть, складали гулаки-артьомовські та анни ахметови», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ зазначила, що її фракція внесла проект постанови про повернення цього проекту бюджету на доопрацювання. Вона підкреслила, що у разі прийняття урядового варіанту бюджету-2007 БЮТ проситиме Президента України Віктора ЮЩЕНКА застосувати право вето.