Затулін рветься в Україну

5 жовтня Шевченківський районний суд Києва розпочне розгляд скарги директора Інституту країн СНД, депутата Державної думи Росії Костянтина ЗАТУЛІНА на заборону його в’їзду на територію України.

Як повідомив УНІАН адвокат К.ЗАТУЛІНА Андрій ФЕДУР, 18 вересня Шевченківський райсуд столиці відкрив адміністративне провадження за скаргою його підзахисного.

«Я отримав повістку для ЗАТУЛІНА (з’явитися на судове засідання – УНІАН). Я йому вже передав її», - сказав А.ФЕДУР. При цьому він зазначив, що суд визнав обов’язковість присутності в судовому засіданні сторін, тобто, як зауважив А.ФЕДУР, в залі суду мають бути присутні представники від СБУ, на дії якої подано скаргу, а також «ЗАТУЛІН особисто».

За словами А.ФЕДУРА, він і надалі вважає, що СБУ незаконно заборонила К.ЗАТУЛІНУ в’їзд до України.

5 жовтня колегія суддів Шевченківського райсуду має розпочати розгляд скарги об 11.30.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня СБУ прийняла рішення заборонити в`їзд до України депутату Держдуми Росії К.ЗАТУЛІНУ, який брав участь в акціях протесту проти проведення міжнародних військових навчань у Феодосії. СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, спрямованими на руйнування цілісності держави України.

У серпня К.ЗАТУЛІН через свого адвоката Андрія ФЕДУРА звернувся з позовом до Шевченківського райсуду Києва, в якому вимагає скасувати рішення СБУ про заборону йому в’їзду до України як «небажаної персони».