RosUkrEnergo вважає Тимошенко непослідовною

RosUkrEnergo вважає непослідовною позицію Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ), який вимагає припинити діяльність компанії, повідомив РІА «Новости» представник RosUkrEnergo.

"Така позиція є вкрай непослідовною", - заявив співрозмовник агентства, коментуючи заяву БЮТ про необхідність припинення діяльності RosUkrEnergo.

"Поставки газу для України компанія RosUkrEnergo здійснювала і в той час, коли пані ТИМОШЕНКО обіймала посаду голови уряду, при цьому діяльність компанії з її боку не викликала нарікань. Вимоги про заміну RosUkrEnergo з`явилися тільки після переходу пані ТИМОШЕНКО в опозицію", - наголосив він. (УНІАН: Ю.ТИМОШЕНКО очолювала Кабінет Міністрів України з лютого до вересня 2005 року. Угода між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо поставок російського газу до України за посередництва RosUkrEnergo була підписана 4 січня 2006 року, коли уряд України очолював Юрій ЄХАНУРОВ. З січня 2006 року БЮТ виступав проти участі RosUkrEnergo в поставці газу до України).

Представник компанії зазначив, що Україна в результаті діяльності RosUkrEnergo одержує дешевий газ для внутрішнього споживання, а також ринкову ціну за послуги з транзиту російського газу до Європи.

"Створення і подальша робота компанії RosUkrEnergo з участю «Газпрому» дозволяє українській економіці поступово підготуватися до переходу на ринкові ціни на енергоносії", - вважають в компанії.

Раніше БЮТ зажадав від уряду Віктора ЯНУКОВИЧА скасувати необгрунтоване підвищення тарифів на газ для населення і бюджетних установ і припинити діяльність на газовому ринку країни "непрозорої компанії" RosUkrEnergo.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає за необхідне повернутися до виконання прямих міжурядових угод про поставки газу між Україною і Туркменією, РФ, Казахстаном і Узбекистаном.

RosUkrEnergo AG (зареєстрований в Швейцарії) є ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського природного газу до України з початку 2006 року. 50% акцій компанії належить «Газпрому».