Наша Україна обурилася Верховною Радою

Фракція “Наша Україна” вважає, що постанова Верховної Ради про підтримку позиції прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо вступу України до НАТО не лише суперечить положенням Універсалу національної єдності, а й грубо порушує Конституцію України та чинне законодавство.

Про це йдеться в заяві фракції “Наша Україна”, оприлюдненій на її офіційному сайті.

Конституцією України передбачено, що засади зовнішньої та внутрішньої політики визначаються парламентом, а керівництво зовнішньополітичною діяльністю здійснює Президент України, нагадується у документі.

“Наша Україна” наголошує, що Верховна Рада України в червні 2003 року визначила у Законі України “Про основи національної безпеки України” як основу зовнішньополітичної стратегії держави “Забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства в ... Організації Північноатлантичного договору”.

“За цей закон у парламенті попереднього скликання майже в повному складі проголосувала і фракція Партії регіонів»,- зазначається у заяві фракції.

“Наша Україна” також звертає увагу, що обов‘язковість проведення референдуму стосовно вступу до НАТО не передбачена жодним законодавчим актом, а є предметом політичних домовленостей, закріплених в Універсалі національної єдності.

Члени фракції “Наша Україна” зазначають, що не проти проведення такого референдуму. “Однак, як і передбачено Універсалом національної єдності, він повинен відбутися лише після виконання всіх необхідних процедур, в тому числі і Плану дій щодо набуття членства в НАТО”, -наголошує “Наша Україна”.

У зв’язку з цим члени фракції закликають провести термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглянути питання виконання Закону України “Про основи національної безпеки” та визначитися стосовно подальших дій щодо приєднання України до Плану дій з набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи 14 вересня на засіданні Комісії Україна-НАТО у Брюсселі, В.ЯНУКОВИЧ відокремив питання про членство у НАТО від “нормальної взаємовигідної співпраці” з Альянсом. Як наголосив прем’єр, “ми досягли головного – відокремили питання про членство в НАТО від нормальної взаємовигідної співпраці з Альянсом. Це ключовий орієнтир для подальшої роботи уряду в напрямку відносин з Альянсом. Віднині питання про входження України до НАТО буде вирішуватись на загальнонаціональному референдумі. Час покаже, коли виникне необхідність його проведення”.

Водночас після засідання В.ЯНУКОВИЧ заявив про неготовність України починати виконання Плану дій для здобуття членства в НАТО. «Ми пояснили, що через політичну ситуацію в Україні ми повинні взяти паузу. Прийде час, коли буде ухвалене остаточне рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

19 вересня Верховна Рада підтримала позицію прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА, висловлену ним 14 вересня у Брюсселі, щодо взаємовигідної співпраці “Україна-НАТО”.

Сьогодні Кабінет Міністрів України також підтримав позицію прем`єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА щодо НАТО.