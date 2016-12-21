Опівночі засідання ВР ще не продовжилося

Як передає кореспондент УНІАН станом на 00:10 у сесійній залі перебуває близько 70-80 народних депутатів, проте їхня кількість постійно змінюється, адже вони виходять і заходять до зали.

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Керівництва парламенту немає на їхніх робочих місцях.

За словами першого заступника голови Верховної Ради ірини Геращенко, засідання Верховної Ради України продовжиться о 00:35.

Вона зазначила, що наразі ще триває нарада у голови парламенту і засідання бюджетного комітету.

Так, пояснила депутат, перерву продовжено і засідання розпочнеться о 00:35.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив перерву в роботі парламенту до 00.00.

Він зазначив, що за час перерви завершиться підготовка законопроекту №5368 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні, а бюджетний комітет вже має достатню законодавчу базу, аби у цій перерві готувати до розгляду Держбюджет-2017.

Крім того після перерви парламент має розглянути і проект закону про Вищу раду правосуддя (№5180).