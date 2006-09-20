Голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що на сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО не може спиратися на “Нашу Україну”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це Ю.КОСТЕНКО заявив в прямому ефірі Радіо «Ера».

Він висловив думку, що «кадрові зміни в Секретаріаті Президента – це лише зміна оточення, а не політики і не підвищення ефективності діяльності адміністрації президента, тому що глава держави повинен опиратися не на найвідданіших своїх соратників, а на політичні сили».

Лідер УНП наголосив, що Президент «сьогодні дуже слабкий не тому, що біля нього немає сильних людей, а тому, що у ВР президентську позицію не захищає 226 народних депутатів». Більше того, підкреслив він, «сьогодні гарант Конституції не може розраховувати на «Нашу Україну».

Опору В.ЮЩЕНКУ, на думку Ю.КОСТЕНКА, сьогодні треба створювати на основі Української народної партії. «Я не прихильник нових проектів. Був проект «Наша Україна», «ЗаЄда», «Єдина Україна», - це всі проекти, які пішли у вічність, і вони ніколи нічого не дадуть. Треба робити, як в Англії, крок за кроком, - політичну силу, яка народилася наприкінці 80-х і мала назву Народний Рух України (за перебудову), а сьогодні це, здебільшого, Українська народна партія, оцю політичну силу треба розвивати, допомагати їй, щоб в Україні постала потужна правоцентристська сила. Це є головне політичне завдання для Президента ЮЩЕНКА. Президент може змінити ситуацію, якщо він сформує команду, яка фахово опонуватиме діяльності ЯНУКОВИЧА і його команді», - зазначив лідер УНП.

Крім того, Ю.КОСТЕНКО вважає нереальним план лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО усунути за сім-вісім місяців команду прем’єра Віктора ЯНУКОВИЧА. Лідер УНП підкреслив, що він не бачить сьогодні способів усунення Партії регіонів від влади. «У парламенті Партія регіонів повністю контролює не те що 226 голосів, думаю, скоро й до 300 дійде. Отже, ніяке рішення ВР ухвалити щодо цього не зможе. До того ж, згідно з конституційними змінами, тепер уряд підзвітний парламенту, тобто, парламент його відправляє у відставку, а не Президент, як це було в минулому році», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Лідер УНП порекомендував Ю.ТИМОШЕНКО створити фахову опозицію, говорити про свою програму та недоліки політики нової команди.