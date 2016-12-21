Держбюджет-2017: за деякі положення може взятись ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив сьогодні у коментарі журналістам в Києві.

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"На жаль, маємо ряд викликів, якими мусить займатися прокуратура, у тому що було вчора проголосовано. Буде підписаний закон, проаналізуємо, сконцентруємо увагу на декількох спірних моментах, про які вже говорять оглядачі. Уточнювати не буду, бо прокуратура має робити без попередження", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 21 грудня ухвалила підготовлений урядом державний бюджету на 2017 рік з дефіцитом у 3% і прогнозованим зростанням економіки на рівні 3% ВВП. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, витрати - 790,4 млрд грн.