Держбюджет-2017: за деякі положення може взятись ГПУ
Генеральна прокуратура України проаналізує деякі положення державного бюджету на наступний рік, який сьогодні ухвалила Верховна Рада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив сьогодні у коментарі журналістам в Києві.
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"На жаль, маємо ряд викликів, якими мусить займатися прокуратура, у тому що було вчора проголосовано. Буде підписаний закон, проаналізуємо, сконцентруємо увагу на декількох спірних моментах, про які вже говорять оглядачі. Уточнювати не буду, бо прокуратура має робити без попередження", - сказав Луценко.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 21 грудня ухвалила підготовлений урядом державний бюджету на 2017 рік з дефіцитом у 3% і прогнозованим зростанням економіки на рівні 3% ВВП. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, витрати - 790,4 млрд грн.