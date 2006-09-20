Василь Онопенко відмовився бути депутатом

Народний депутат України з фракції Блоку Юлії Тимошенко Василь ОНОПЕНКО, відповідно до статті 5 Закону України „Про статус суддів”, подав заяву про складання депутатських повноважень, щоб приступити до виконання обов’язків судді Верховного Суду України.

Як повідомили УНІАН у Комітеті Верховної Ради України з питань правосуддя, завтра заяву розгляне парламентський Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Довідка УНІАН. Заступник голови фракції БЮТ В.ОНОПЕНКО є членом Вищої ради юстиції (з травня 2000 року) та суддею Верховного Суду України (з жовтня 2002 р.).

У парламенті минулого скликання голова ВР Володимир ЛИТВИН вже звертався до суду щодо сумісництва народного депутата і судді ВСУ В.ОНОПЕНКА. Але, 4 квітня 2005 року В.ЛИТВИН повідомив, що Апеляційний суд міста Києва встановив, що жодних порушень щодо несумісності депутатського мандату з діяльністю Василя ОНОПЕНКА на посаді судді Верховного Суду України немає.

28 липня 2006 р. регламентний Комітет ВР рекомендував голові Верховної Ради України Олександру МОРОЗУ звернутися до суду про дострокове припинення повноважень народного депутата В.ОНОПЕНКА.