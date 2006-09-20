Блок Тимошенко змінює керівництво Тернопільської міськради

Депутати Тернопільської міської ради сьогодні на позачерговій сесії скасували своє рішення від 11 серпня, яким було затверджено персональний склад виконавчого комітету Тернопільської міської ради та заступників міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосував 31 депутата із 51 зареєстрованого у залі, семеро утрималися.

З ініціативою провести позачергову сесію виступила фракція Блоку Юлії Тимошенко у міськраді.

Народний депутат від БЮТ, голова обласного осередку «Батьківщини» Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ під час свого виступу на сесії заявив, що члени його політичної сили наголошують на тому, що членів виконкому обрали з порушенням закону. Зокрема, зауважив він, проект рішення про склад виконкому ставили на голосування аж тричі, поки за нього не проголосували.

Також бютівці заявили, що дані з аудіозапису сесії відрізняються від стенографічних даних та протоколів. Крім того, голова фракції БЮТ у міській раді Сергій КИРИК висловив сумніви у фаховості окремих членів виконкому, а також наголосив на відсутності аргументів та пояснень, чому саме цих людей призначили на ці посади.

Разом з цим міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ звинуватив бютівців у тому, що вони не бажають вирішувати актуальні проблеми міста, а натомість займаються неконструктивним політиканством. Він зауважив, що має право впродовж п’яти днів ветувати це рішення депутатів.

При цьому мер висловив сподівання, що до 28 вересня, коли має відбутись друга сесія міської ради, переговори з головами фракцій дадуть свій результат, і депутатському корпусу та керівництву міста вдасться вирішити цю складну ситуацію.