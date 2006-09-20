Президент призначив Рибачука радником
20:28, 20 вересня 2006Політика
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...поза штатом
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Олега РИБАЧУКА Радником Президента України (поза штатом).
Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня О.РИБАЧУКА було звільнено з посади глави Секретаріату Президента України у зв`язку з переходом на іншу роботу. О.РИБАЧУК обіймав цю посаду з 14 жовтня 2005 р.
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