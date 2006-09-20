Ющенко і Янукович обговорили питання газової політики

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив сьогодні з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ питання газової політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві після засідання Ради національної безпеки і оборони України.

«Ми сьогодні обговорили з прем’єр-міністром деякі особливості газової політики 2007 року», - сказав він.

За його словами, виходили з того, що нові умови на газ закріплені, тарифні умови відомі, і це є прекрасною базою спілкування між Україною та Росією.

Водночас, В.ЮЩЕНКО зазначив, що всі питання, які виникають з поставками туркменського газу, мають бути «окремою сторінкою переговорів». «Я думаю, що там можуть бути перспективи», - додав він.