Ющенко вважає нормальним прагнення Януковича до розмежування

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає «нормальним» бажання прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА розмежувати повноваження глави держави та керівника уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента після завершення засідання РНБО.

«Я думаю, що це нормальне намагання кожної гілки влади чи інститутів чітко відчувати початок і завершення поля, на якому поширюються його функції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він додав: «Це рішення нормальне, я думаю, що аналогічне бажання є у парламенту, аналогічне бажання є, повірте, і в Президента».

Водночас В.ЮЩЕНКО висловив побажання, щоб за прагненням розподілу повноважень не спостерігалося спроб узурпації якоїсь частини влади, всупереч Конституції та національному законодавству.

Він також підкреслив, що зараз держава переживає досить делікатний період постконституційної реформи, коли багато норм і інструментаріїв, які треба імплементувати, без попереднього врегулювання можуть значно зашкодити відносинам між представниками влади і чистоті визначення тих полів, на яких працюють чи Президент, чи Кабінет міністрів, чи парламент.

«Тут я хотів, щоб був збережений діалог, іншого режиму спілкування я не прийму. І це я раджу і прем’єр-міністру, і голові Верховної Ради», - заявив Президент.

При цьому він наголосив, що «роботи вистачить всім», а повноважень в Президента достатньо.

Головне, за його словами, щоб в цей складний перехідний період імплементації нових норм була збережена здорова атмосфера, перш за все, в політичних відносинах, у відносинах між фракціями в парламенті тощо.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ під час робочої поїздки до Луганська заявив про необхідність найближчим часом ухвалити закони про розмежування повноважень уряду і Президента України. «Ці повноваження ще остаточно не розділені, і ви сьогодні бачите з преси, про що йдеться на зустрічах Президента і прем`єр-міністра, що відбувається в парламенті. Сьогодні ще йде процес формування парламентсько-президентської системи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він додав, що «процес цей буде важким і суперечливим». Як зазначив прем`єр, в даний час це заважає уряду працювати чітко.