Чому Президент не призначає секретаря РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що секретаря Ради національної безпеки і оборони буде призначено після завершення організаційної роботи в Секретаріаті глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента після завершення засідання РНБО, відповідаючи на запитання, чи визначився він із кандидатурою на посаду секретаря РНБО.

«Зараз ми закінчуємо організаційну роботу в Секретаріаті Президента, закінчуємо ключові призначення, а вже потім візьмемося за організаційну роботу в РНБО», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У даний час виконувачем обов’язків секретаря Ради національної безпеки і оборони є Володимир ГОРБУЛІН.