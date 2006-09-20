Путін висловив співчуття Ющенку і Назарбаєву

Президент Росії Володимир ПУТІН надіслав телеграми президентам України і Казахстану, в яких висловив співчуття у зв`язку з катастрофами на шахтах у цих країнах.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу президента Росії, В.ПУТІН надіслав телеграму Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, в якій висловив співчуття у зв`язку з трагедією, що сталася сьогодні на шахті імені Засядька в Донецькій області і призвела до людських жертв.

Він також надіслав телеграму із співчуттями президентові Казахстану Нурсултану НАЗАРБАЄВУ у зв`язку із загибеллю шахтарів внаслідок вибуху на шахті в Карагандинській області. Президент Росії попросив В.ЮЩЕНКА і Н.НАЗАРБАЄВА передати слова підтримки і співчуття рідним і близьким загиблих, повідомляє прес-служба Кремля.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 5.10 на шахті ім. Засядька на глибині 1078 м стався раптовий викид вугільно-газової суміші. В лаві опинилися 43 гірники. На момент викиду в шахті знаходилося 400 гірників.

Рятувальники виявили 13 загиблих гірників. 60 шахтарів госпіталізовано.

Кабінет Міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні створив комісію з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на шахті імені Засядька.

У Карагандинській області Казахстану 20–22 вересня оголошено жалобу у зв`язку із загибеллю гірників на шахті імені Леніна. За останніми даними, внаслідок вибуху і пожежі на шахті сьогодні загинули 32 гірники, ще один помер у лікарні, куди разом з ще двома шахтарями був госпіталізований у важкому стані. Крім того, вісім шахтарів на цей момент вважаються зниклими безвісти.