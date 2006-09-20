Ющенко: курс на НАТО змінити неможливо

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що немає можливості змінити зовнішньополітичний курс держави щодо співпраці з НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента після завершення засідання РНБО.

«Я не вбачаю ні можливості, ні логіки зміни зовнішньополітичного курсу в цьому питанні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він не хотів би, щоб сьогодні Україна втягувалась в безглузду дискусію стосовно НАТО. Він зауважив, що на сьогодні на порядку денному питання про членство країни в НАТО не стоїть. «Питання стоїть: чи Україна готова перейти до наступного етапу співпраці з НАТО, який має назву приєднання до Плану дій щодо членства», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, в такому режимі деякі країни колишньої Югославії працюють з НАТО вже 15 років. Він зазначив, що План дій щодо членства в НАТО вимагає від країни проводити таку внутрішню політику, яка б вивела на стандарти економічної, соціальної та гуманітарної політики, після досягнення яких може виникнути питання розгляду членства України в НАТО по суті.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що в Україні ухвалено закон “Про основи національної безпеки”, який передбачає членство України в ЄС і НАТО, а також існують рішення РНБО та низка постанов уряду з цього питання. «Основи стратегії виписані, і давайте не лукавити - національний Універсал їх закріпив», - сказав Президент.

Водночас він закликав деяких політиків, які коментують в засобах масової інформації питання членства України в НАТО, не лукавити для «чистоти політичної дискусії». «Зараз багато політиків стали на хибну дорогу контрольованої дестабілізації і використовують спекулятивні речі, які відносяться не до національної стратегії і не до насущних питань порядку денного», - сказав глава держави. За словами В.ЮЩЕНКА, на сьогодні стоїть питання про те, «чи київська влада може прийняти рішення, яке забезпечує логіку тих політичних рішень, які були закріплені в законах України і рішеннях РНБО».