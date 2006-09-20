Кінах знає, хто очолить РНБО

Найвірогіднішою кандидатурою на посаду секретаря Ради Національної безпеки та оборони України є Юрій ЄХАНУРОВ. Це підтвердив у прямому ефірі УТ-1 один з лідерів блоку “Наша Україна” Анатолій КІНАХ.

Він зауважив, що сьогодні на засіданні РНБО це питання не обговорювалось, хоча, на його особисту думку, цю посаду повинна була б обійняти людина, яка дистанційована від політичних амбіцій.

Відповідаючи на запитання журналіста, А.КІНАХ зазначив, що Ю.ЄХАНУРОВ сьогодні не брав участі у засіданні, але погодився, що це найвірогідніша кандидатура.

Серед інших кандидатів на цю посаду А.КІНАХ назвав лідера УНП Юрія КОСТЕНКА, якого він охарактеризував як професіонала і високоморальну людину. “У Президента є ряд кандидатур, достойних кандидатур, останнє слово – за президентом, і я маю надію на його відповідальне рішення”, - сказав А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу після завершення засідання РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що секретаря РНБО буде призначено після завершення організаційної роботи в Секретаріаті глави держави.

Зараз виконувачем обов’язків секретаря Ради національної безпеки і оборони є Володимир ГОРБУЛІН.