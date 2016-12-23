Верховна Рада закрилась до наступного року

Як передає кореспондент УНІАН, наступного тижня депутати працюватимуть з виборцями, у перші два тижні січня - в комітетах, комісіях і фракціях.

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16 січня пройде засідання Погоджувальної ради, а 17 – 20 січня парламент працюватиме у пленарному режимі. З 23 по 27 січня запланована робота депутатів з виборцями.

Таким чином, сьогодні відбулося останнє пленарне засідання ВР у 2016 році. Наприкінці засідання у сесійній залі парламенту було лише близько 20 депутатів.