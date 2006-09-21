Янукович поїхав до Москви через Брюссель
09:24, 21 вересня 2006Політика
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У прем`єра напружений графік
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ розпочав дводенну поїздку до Брюсселя та Москви.
Як передає кореспонденту УНІАН, сьогодні український прем’єр планує зустрітися з президентом Європарламенту Хосе БОРРЕЛЕМ та президентом Європейської Комісії Жозеф Мануелем БАРРОЗУ.
Крім того, під час візиту до Брюсселя В.ЯНУКОВИЧ планує дати інтерв’ю телеканалу «Ройтерс» та газеті «Інтернешнл Геральд Тріб’юн».
Сьогодні ж ввечері глава українського уряду планує прибути до Москви, де у нього заплановані на 22 вересня зустрічі з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЄРОМ та головою уряду Російської Федерації Михайлом ФРАДКОВИМ.
Завтра вдень В.ЯНУКОВИЧ планує повернутися до Києва.
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