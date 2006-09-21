Які подарунки отримає Ахметов на день народження

Ринат Ахметов відзначить 40-річний ювілей у колі сім`ї і близьких, пише газета "Сегодня". Знайомі і друзі приготували подарунки. Наприклад, Валерій Коновалюк, лідер "Трудової України", збирається подарувати книгу американського журналіста Роберта Гріна "48 законів влади". "Регіонал" Євген Кушнарьов подарує роботу харківського скульптора. "Це буде різьблення по слоновій кістці. Вона вся усіяна мініатюрами на біблейські теми", розповів депутат. Ганна Герман вирішила подарувати Ахметову "Кобзар" Тараса Шевченка, оскільки знає, "що він почав вивчати українську мову". Книгу вона вручить, коли депутат повернеться до Києва.