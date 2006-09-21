В антикризовій коаліції - поповнення

Народний депутат Геннадій САВОСІН, член фракції Соціалістичної партії України увійшов до антикризової коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це на ранковому засіданні повідомив голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, Г.САВОСІН став народним депутатом 14 вересня 2006 року за списком Соціалістичної партії України.