Тимошенко обіцяє більше не зволікати

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє більше не відкладати оголошення про створення міжфракційного об’єднання «Парламентська опозиція».

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам вона підкреслила, що це відбудеться завтра, навіть якщо «Наша Україна» до цього часу не визначиться - в опозиції вона чи в коаліції.

Повторюючи свою критику проекту держбюджету на 2007 рік, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що спільна позиція БЮТ і «Нашої України» з цього питання може стати початком спільної опозиційної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби БЮТ, “19 вересня о 12.00 годині в Верховній Раді України мало відбутися проголошення об’єднаної парламентської опозиції, однак керівництво фракції „Наша Україна” запропонувало перенести підписання угоди, оскільки до четверга “Наша Україна” має прийняти рішення про свій парламентський статус ”.

18 вересня БЮТ погодився на пропозицію фракції “ Наша Україна ” і переніс проголошення міжфракційного депутатського об’єднання опозиції на п’ятницю, 22 вересня.