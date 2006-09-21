США готують помаранчеву революцію в Росії

Найближчими роками відносини між Росією і США значно погіршають незалежно від того, яка адміністрація прийде до влади у Вашингтоні: демократична або республіканська. США добиватимуться ізоляції вищого керівництва РФ і реалізації помаранчевого сценарію через свого "ставленика" на лівому фланзі. Крім того, Вашингтон продовжить лінію на підрив енергетичного суверенітету РФ і активізує підтримку дезінтеграційних процесів на її території. Зовнішньополітичні зусилля Москви в СНД США постараються підірвати, прискоривши прийом Грузії і України в НАТО. Подібні прогнози містяться не в новому голлівудському політичному детективі, а в закритій доповіді "Про ймовірнийсценарій дій США щодо Росії в 2006-2008 роках", який поширений на цьому тижні в Держдумі. Зміст документа став відомий "Независимой газете".

Доповідь підготовлена експертами Валентином Фаліним (колишній секретар ЦК КПРС і посол СРСР у ФРН) і Геннадієм Євстафьєвим (колишній співробітник СВР, генерал-лейтенант у відставці).

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