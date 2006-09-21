Проект держбюджету прийняли до розгляду

Верховна Рада сьогодні прийняла до розгляду проект державного бюджету на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за відповідну постанову проголосували 249 народних депутатів із 434, зареєстрованих у залі. (“За” - 186 депутатів фракції Партії регіонів, 30 – СПУ, 21 – КПУ, 10 – членів фракції БЮТ, і 2 представника “Нашої України”).

Цією постановою доручено голові ВР Олександру МОРОЗУ створити робочу групу з двома співголовами – першим віце-прем’єр-міністром - міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ та першим віце-спікером Адамом МАРТИНЮКОМ. До цієї групи мають увійти голова бюджетного комітету ВР Володимир МАКЕЄНКО та по троє представників від кожної фракції.

Постанова передбачає, що до вівторка, 26 вересня, комітети та фракції мають у письмовому вигляді подати свої пропозиції до робочої групи, яка готуватиме проект бюджету-2007 до першого читання.

Крім того, ВР прийняла рішення перенести на наступний пленарний тиждень розгляд проекту закону «Про державну програму економічного і соціального розвитку України на 2007 рік». За проголосували 246 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі