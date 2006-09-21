Карпачова вирішила здати мандат

Уповноважений Верховної Ради з прав людини, народний депутат Ніна КАРПАЧОВА планує відмовитись від депутатського мандату.

В інтерв’ю УНІАН вона зауважила, що давно написала заяву про складення депутатських повноважень і не збирається відмовлятись від свого рішення.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК заявляв, що є заява Н.КАРПАЧОВОЇ про те, що вона хоче залишитись депутатом. Водночас він не виключив, що впродовж декількох днів вона може змінити своє рішення, оскільки в неї є ще три роки, протягом яких вона може перебувати на посаді Уповноваженого з прав людини.

Н.КАРПАЧОВА була обрана до ВР за списком Партії регіонів.