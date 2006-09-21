Ключковський чує запах державного перевороту

Інститут контрасигнації означає, що прем’єр-міністр зобов’язаний завізувати президентські укази.

Так народний депутат України, Представник Президента у Верховній Раді України Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ прокоментував інформацію про те, що сім указів Президента, виданих у серпні-вересні 2006 року, повернуто із секретаріату Кабінету Міністрів до Секретаріату Президента без скріплення підписом прем‘єр-міністра.

“Це вже просто вакханалія”, - цитує Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО прес-служба партії "Наша Україна".

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра Кабінету Міністрів України – керівник правового управління Кабміну Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що укази повернуто в президентську канцелярію через порушення конституційної процедури їх оприлюднення. У супровідному листі до повернутих указів Секретаріат Кабміну зазначив, що офіційному оприлюдненню актів глави держави мала передувати процедура їх контрасигнації. Проте, згадані укази надійшли на скріплення підписом прем‘єр-міністра офіційно оприлюднені, що нівелює процедуру їх контрасигнації. Контрасигнація - скріплення актів глави держави підписами прем‘єр-міністра, а також міністра, відповідального за указ та його виконання, що передує офіційному оприлюдненню документа.

На це Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявив, що “інститут контрасигнації указів Президента зовсім не означає, що повноваження глави держави переходять від Президента до прем’єр-міністра. Прем’єр зобов’язаний завізувати президентські укази, тим самим підтверджуючи, що він знає про ці укази і бере їх до виконання. Іншого тлумачення контрасигнації немає”.

“Якщо ж прем’єр дійсно це зробив (не підписав укази глави держави – УНІАН) – це є кричущим порушенням Конституції, яке не вписується в жодні рамки”, – заявив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

“Мені навіть важко коментувати цю ситуацію, тому що це все вже починає “попахувати” державним переворотом, - заявив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. - Реакцією, як мінімум, буде звернення до Конституційного Суду. Я вважаю, що ці укази діють, незважаючи на усі примхи прем’єр-міністра і його служби”.

Довідка УНІАН. Віце-прем‘єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК 20 вересня на брифінгу заявив, що контрасигнування актів Президента закладено в Конституції України. За його словами, на засіданнях уряду неодноразово порушувалися питання щодо реалізації в діяльності Кабінету Міністрів частини 4-ї статті 106 Конституції України – скріплення підписами прем’єр-міністра України та міністра України, відповідального за виконання актів Президента України, виданих Президентом на виконання своїх повноважень, що визначені в чотирьох пунктах (пункти 5, 18, 21 і 23) частини 1-ї статті106 Конституції України.

Як зазначається в ст. 106 Конституції України, “акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5,18,21,23 цієї статті, скріплюються підписами Прем‘єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання. (Частина четверта статті 106 в редакції Закону №2222-IV (2222-15 ) від 08.12.2004 )”.

Пункти 5,18, 21,23 статті 106 Конституції України, яка визначає повноваження Президента України, говорять, що глава держави:

призначає і звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав (п. 5 ст. 106);

очолює Раду національної безпеки і оборони України (п. 18 ст. 106);

приймає в разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі потреби окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України (п. 21 ст. 106);

утворює суди у визначеному законом порядку (п. 23 ст. 106).