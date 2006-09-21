Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з Брюсселя до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в ході перебування у Брюсселі український прем’єр провів зустрічі з Президентом Європарламенту Хосе БОРРЕЛЕМ та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ. Цей візит до Брюсселю став вже другим за останні два тижні.

В ході поїздки до Москви В.ЯНУКОВИЧ планує завтра, 22 вересня, зустрітися з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ, дати ексклюзивні інтерв’ю програмі «Вести» та російському агентству «ИТАР-ТАСС», а також зустрітися з главою уряду Російської Федерації Михайлом ФРАДКОВИМ.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня міністра палива та енергетики України Юрій БОЙКО не виключив того, що в ході зустрічей В.ЯНУКОВИЧА у Москві можуть бути підписані домовленості щодо співпраці України та Росії у газовій сфері.