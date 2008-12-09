УЄФА хоче почути від Суркіса, що відбувається в українській політиці

УЄФА має намір завтра, 10 грудня, на черговому засіданні Наглядового комітету з підготовки Євро-2012 заслухати доповіді президентів Федерацій футболу України і Польщі Григорія СУРКІСА та Гжегожа ЛЯТО про політичну ситуацію в країнах. Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ.

За словами Г.СУРКІСА, репутація двох країн як надійних партнерів в очах УЄФА залежить також від стабільної політичної обстановки, якої очікують від офіційних Києва та Варшави протягом усього періоду підготовки до чемпіонату.

“Про актуальність цього питання для Наглядового комітету УЄФА, який відбудеться 10 грудня у Ньоні, свідчить хоча б той факт, що мені та колезі Гжегожу ЛЯТО запропоновано на його засіданні надати офіційні роз’яснення щодо політичної ситуації в Україні та Польщі”, - цитує президента ФФУ прес-служба.

Це зайвий раз підтверджує, переконаний Г.СУРКІС, що уряди зі свого боку, а громадські організації зі свого повинні частіше нагадувати нашим провідним політичним силам про їхні зобов’язання перед УЄФА − всіляко сприяти, а не зашкодити реалізації проекту Євро-2012. “Я не розумію таких політичних принципів, якими не можна було б поступитися заради реального благополуччя своїх держав”, - підкреслив президент Федерації футболу.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня відбудеться чергове засідання Наглядового комітету УЄФА з підготовки Євро-2012, на якому будуть заслухані звіти України та Польщі про хід підготовки до турніру та доповіді експертів Європейського футбольного союзу з цього питання.

8 грудня у Києві відбулося розширене засідання національних координаторів України та Польщі з питань підготовки країн до чемпіонату, в ході якого сторони обговорили спільний звіт на Наглядовому комітеті 10 грудня.