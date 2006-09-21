Що Баррозу побачив у Януковичеві під час ланчу

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ побачив в українському прем’єрі Вікторі ЯНУКОВИЧУ бажання підтримувати демократичні цінності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це Ж.БАРРОЗУ заявив сьогодні у Брюсселі після робочого ланчу з українським прем’єром.

«ЄС не надає переваги жодній політичній силі чи політику, але підтримує демократичні цінності: відкритість та прозорість. І ці цінності я побачив під час спілкування з В.ЯНУКОВИЧЕМ», - цитує Ж.БАРРОЗУ прес-служба українського уряду.

За даними прес-служби, Президент Єврокомісії також заявив, що в Євросоюзі не зацікавлені, щоб Україна була місцем напруги, а також ЄС підтримує «відновлення добросусідських і партнерських відносин» України з Росією.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна та ЄС мають пройти складний шлях для втілення в життя стратегічної мети України – вступу до ЄС.

За даними прес-служби уряду, В.ЯНУКОВИЧ також повідомив про те, що під час робочого ланчу сторони домовилися про намір у 2007 році відпрацювати положення посиленої угоди між Україною та ЄС, яка має замінити чинну угоду про співробітництво та партнерство, чинність якої завершується наприкінці 2007 року.