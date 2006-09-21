Комітет ВР з питань регламенту став на бік Тимошенко

Парламентський комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України визнав, що постанову про створення тимчасової слідчої комісії ВР з вивчення питання необгрунтованого підвищення тарифів на газ і житлово-комунальні послуги було ухвалено з порушеннями.

Про це УНІАН повідомив член регламентного комітету ВР В’ячеслав КОВАЛЬ.

За його словами, на своєму засіданні комітет практично одноголосно дійшов висновку, що під час голосування за відповідний проект постанови були процедурні порушення з боку головуючого на засіданні Верховної Ради. Тому комітет рекомендує анулювати цю постанову.

«Комітет знайшов помилки в діях головуючого - порушення процедури», - сказав В.КОВАЛЬ, додавши, що остаточне рішення буде за парламентом.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня ВР прийняла постанову лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про створення ТСК із розслідування об`єктивності встановлення нових тарифів на природний газ для населення.

Водночас члени коаліції внесли у відповідний документ свої поправки, які повністю змінили його концепцію. Крім того, замість запропонованого автором документа керівника комісії від опозиції Миколи СИВУЛЬСЬКОГО більшість проголосувала за представника від коаліції – комуністку Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ.

Також більшість включила в цю постанову пункт про перевірку обгрунтованості списання боргів ЄЕСУ, незважаючи на те, що Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що всі суди України, у тому числі і Верховний Суд, підтвердили, що ніяких зловживань не було.

Депутати БЮТ заблокували трибуну, протестуючи проти внесення цих правок до постанови Ю.ТИМОШЕНКО, проте перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК встиг поставити на голосування постанову в цілому з урахуванням вищезазначених правок. Постанову підтримали 230 депутатів із 420.

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ пообіцяв фракції БЮТ не підписувати прийняту постанову про створення ТСК.

За словами О.МОРОЗА, він домовився з БЮТ, що, згідно з Регламентом ВР, дане питання ще раз буде розглянуте в профільному комітеті, який «поставить крапки над «і», і ВР ще раз заслухає його на своєму засіданні.