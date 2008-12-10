Кабмін знову не зміг затвердити макропоказників на 2009 рік
Інформація від Вінського
Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні знову не затвердив макропоказників на 2009 рік. Про це журналістам повідомив міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.
Як передає кореспондент УНІАН, інші члени уряду повідомили, що це питання розглядалося, проте макропоказники вимагають подальшого уточнення.
Рішення з макропоказників планується ухвалити на наступному засіданні Кабміну.
Як повідомляв УНІАН, уряд 26 листопада не затвердив змінених макропоказників Державного бюджету на 2009 рік. Розгляд цього питання було перенесено на 3 грудня.
На засіданні КМУ 3 грудня вчергове було прийнято рішення про перенесення затвердження макропоказників держбюджету на 2009 рік на сьогоднішнє засідання.