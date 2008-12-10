Кабмін знову не зміг затвердити макропоказників на 2009 рік

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні знову не затвердив макропоказників на 2009 рік. Про це журналістам повідомив міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, інші члени уряду повідомили, що це питання розглядалося, проте макропоказники вимагають подальшого уточнення.

Рішення з макропоказників планується ухвалити на наступному засіданні Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, уряд 26 листопада не затвердив змінених макропоказників Державного бюджету на 2009 рік. Розгляд цього питання було перенесено на 3 грудня.

На засіданні КМУ 3 грудня вчергове було прийнято рішення про перенесення затвердження макропоказників держбюджету на 2009 рік на сьогоднішнє засідання.