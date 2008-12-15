"Троїста коаліція" закріпить ситуацію аж до президентських виборів

Коаліція “Нашої України – Народної самооборони”, Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина закріпить чинний “статус кво” до президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в експертному звіті Агентства моделювання ситуацій, оприлюдненому сьогодні на прес-конференції.

Експерти вважають, що від створення коаліції не варто очікувати “серйозних ідеологічних зрушень у політичній комунікації”.

Вони зазначають, що головною метою та водночас механізмом створення цієї коаліції стало обрання Володимира ЛИТВИНА головою Верховної Ради.

Також експерти АМС підкреслюють, що після створення коаліції НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина Президент Віктор ЮЩЕНКО втратив шанси “перехопити ініціативу у політичній комунікації”, а лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ “став на шлях здачі власних інтересів у партії, у якій посилюються відцентрові процеси”.

На прес-конференції директор АМС Віталій БАЛА сказав: “Очевидно, що нинішній формат коаліції є проблемним як для Юлії ТИМОШЕНКО, так і для В.ЮЩЕНКА. Адже для прем’єр-міністра така коаліція не гарантує зняття всіх проблемних питань у комунікації із Президентом та його командою”.

За словами В.БАЛИ, натомість сам Президент сьогодні опинився у ситуації, коли жорстке і безпосереднє протистояння з коаліцією для нього буде означати “тотальну і остаточну втрату електорату та відхід на маргінес”.