У Тимошенко знайшли причину бід: винна прив'язка гривні до долара?

Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає, що Україна невдовзі має вжити заходів для прив’язки гривні не до долара, а до євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я не маю сумніву, що Україна має робити кроки в найближчому майбутньому, тому що її стратегічне майбутнє - це ЄС і це євро як єдина валюта в Європейському Союзі», - сказав він.

За словами віце-прем’єра, нині, під час кризи країни-члени ЄС, які ще не перейшли на євро, зокрема Польща та Угорщина, прискорюють цей процес. А такі країни як Ісландія, яка входить до зони вільної торгівлі ЄС, але не є членом Євросоюзу, розглядають питання щодо прискорення вступу до євроспільноти.

«З цієї точки зору стратегічно час зробити вибір стосовно більш значущої ролі євро і для України», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, на сьогодні можна спостерігати наслідки того, що довгий час Україна фактично залишалась єдиною країною в регіоні, валюта якої була прив’язана до долара.

Віце-прем’єр зазначив, що на це тривалий час звертали увагу і українські, і європейські економічні та міжнародні експерти. «Ми бачимо, що занадто тісна прив’язка України до долара сприяла нестабільності, з наслідками якої ми маємо справу», - додав він.

«Це не означає, що завтра треба якийсь інший механізм, але готуватися до цього треба, і тут не має бути імпровізація, тому що лише твердий розрахунок може сприяти довірі учасників ринку до того, що буде відбуватися в майбутньому», - додав він.