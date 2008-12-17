Блок Литвина підписав угоду про коаліцію з трьома застереженнями

Фракція Блоку Литвина у Верховній Раді підписала угоду про створення коаліції із застереженнями.

Про це повідомляється у переданій УНІАН заяві депутатської фракції «Блок Литвина» щодо підписання 16 грудня угоди про створення коаліції «Національного розвитку, стабільності та порядку».

“Неухильно дотримуючись положень своєї передвиборної програми, яку підтримали виборці, Блок Литвина підписав Угоду про створення коаліції із застереженнями, про що наші партнери по коаліції були заздалегідь попереджені”, - йдеться у заяві.

За словами її авторів, зокрема, у розділі «Пріоритетні завдання у сфері економіки» до пункту «Запровадження повноцінного ринку землі» застереження Блоку Литвина полягає в тому, що це не повинно стосуватися земель сільськогосподарського призначення, оскільки реалізація повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення у коротко- і середньостроковій перспективі призведе до скупівлі та зосередження головного багатства України у руках латифундистів та іноземців, що Блок Литвина вважає неприпустимим.

Також Блок Литвина вважає передчасним реалізацію пункту 2 розділу «У сфері захисту прав і свобод громадян» щодо ухвалення закону про визнання учасників національно-визвольних змагань борцями за незалежність України (в частині, що стосується ОУН-УПА).

Крім того, застереження Блоку Литвина щодо розділу «У сфері зовнішньої політики» полягає в тому, що оптимальним і таким, що найбільше відповідає національним інтересам України, зовнішньополітичним вибором є активний нейтралітет нашої держави, підкреслюється в заяві.